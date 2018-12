Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia stworzy fundusz dla studentów

Studenci i doktoranci uczelni działających w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) mają kształcić się, korzystając z doświadczeń i wsparcia światowej sławy naukowców.

Umożliwi to specjalny fundusz, który zamierzają powołać władze Metropolii. Do 2022 r. mają zasilić go kwotą 4 mln zł.



Ideę funduszu przedstawił w sobotę w Katowicach przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak. Prezentacja była jednym z wydarzeń w ramach dobiegających końca Drzwi Otwartych Metropolii - wydarzenia towarzyszącego szczytowi klimatycznemu COP24, który kończy się w stolicy Górnego Śląska.



"Zapewnienie rozwoju naukowego i zawodowego młodych ludzi to impuls do rozwoju miast i obszarów metropolitalnych na całym świecie. Stąd właśnie pomysł powołania specjalnego funduszu, dzięki któremu studenci uczelni, znajdujących się na obszarze Metropolii, mogliby czerpać z wiedzy i doświadczenia światowej klasy naukowców" - wyjaśnił Karolczak.



Dzięki - jak roboczo nazwano inicjatywę - "Funduszowi Noblowskiemu" - wybitni naukowcy, w tym nobliści, mają prowadzić wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów uczelni. Pomysłodawcy przedsięwzięcia zaznaczają, że nie chodzi jedynie o pojedyncze wykłady i spotkania, ale bieżącą pracę ze studentami przez jeden lub dwa semestry.



Rocznie fundusz ma objąć kilkuset studentów z największych szkół wyższych w Metropolii, a jego pierwsza edycja ma być uruchomiona w przyszłym roku akademickim. "To jeden z elementów, dzięki któremu mamy nadzieję zatrzymać tu młodych ludzi, by swój potencjał i umiejętności chcieli przekuwać w sukces tutaj, w Metropolii" - tłumaczył Karolczak.



Jego zdaniem, takie poszerzenie oferty edukacyjnej może także przyciągnąć do regionu nowych studentów z innych części Polski. "Udoskonalające się zaplecze naukowe i technologiczne to podstawa, by tworzyć miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się rozwijać naukowo i spełniać zawodowo" – dodał przewodniczący GZM.



Koncepcja funduszu zakłada także, że zaproszeni eksperci objęliby naukową opieką kilku doktorantów, którzy po zakończeniu projektu mieliby możliwość otrzymania stypendium na macierzystej uczelni danego naukowca.



Pierwsze spotkania robocze ws. wypracowania szczegółowych mechanizmów działania funduszu zaplanowano na przyszły tydzień, zaś nazwiska naukowców, którzy przyjmą zaproszenie do poprowadzenia zajęć dla studentów, mają być ogłoszone na początku września przyszłego roku.



Do 2022 r. Metropolia planuje przeznaczyć na ten specjalny fundusz 4 mln zł. Jego powołanie to element promocji potencjału naukowego i edukacyjnego GZM - chodzi o zachęcenie młodych ludzi do studiowania i związania przyszłości z Metropolią. Na tego typu działania w ciągu najbliższych czterech lat metropolia chce przeznaczyć w sumie 8 mln zł.



Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkanych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Zgodnie z ustawą, ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.