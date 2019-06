Gospodarka Wlk. Brytanii prawdopodobnie skurczy się w II kw.

Gospodarka Wielkiej Brytanii prawdopodobnie odnotuje spadek w drugim kwartale 2019 r., a Bank Anglii nie podniesie stóp procentowych do końca przyszłego roku, oceniają ekonomiści ankietowani przez agencję Bloomberg.

Zgodnie z raportem, ekonomiści nie dostrzegają, by gospodarka brytyjska w ogóle rosła w ciągu trzech miesięcy do czerwca. W ich opinii, oczekiwania związane z ewentualną podwyżką stóp procentowych należy odłożyć nawet do trzeciego kwartału 2020 r. Wcześniej spodziewano się zacieśnienia polityki monetarnej w pierwszym kwartale przyszłego roku. Co istotne, część specjalistów oczekuje w kolejnym ruchu ze strony Banku Anglii, nie podwyżki, ale obniżki ceny pieniądza w celu wsparcia zduszonej gospodarki..