Gotowi na wyzwania

Farby KABE Polska to wspaniała firma, drugi największy podmiot należący do szwajcarskiej KABE Swiss Group. Praca dla tak wyjątkowych ludzi, jakimi są Państwo Bubenhofer, to ogromny zaszczyt, a także wielka przyjemność. Dynamiczny rozwój firmy łączymy z dbaniem o utrzymanie jej rodzinnego charakteru. Gorąco wierzę w to, że siłę firmy budują przede wszystkim jej pracownicy. Można mieć produkty najwyższej jakości, świetne pomysły i zamierzenia, ale bez skutecznego, zmotywowanego zespołu trudno sięgać po najwyższe laury. Mam to szczęście mieć wokół siebie zespół znakomitych dyrektorów oraz menedżerów. Każdego dnia czuję ogromną satysfakcję, patrząc, jak w efekcie niezliczonych dyskusji w gronie najbliższych współpracowników, w ciągu kilku ostatnich lat zmienialiśmy strategię sprzedażową spółki, wyznaczaliśmy nowe cele, szukając nowych sposobów na dotarcie z naszą ofertą do jak największej liczby klientów. Wokół wspólnie wypracowanej wizji rozwoju zbudowaliśmy zespół gotowy do realizacji ambitnych zamierzeń. Wiele sukcesów za nami, kolejne mam nadzieję przed nami. Nadchodzący rok, podobnie jak poprzedni, bez wątpienia będzie czasem wyzwań, ograniczeń związanych z dostępnością oraz cenami surowców, ale i szans rynkowych, które spróbujemy wykorzystać.