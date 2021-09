Gross: obligacje to „śmieci”

Bill Gross, były twórca i szef PIMCO uważa, że fundusze, które kupują długoterminowe obligacje skarbowe USA znalazły się w „inwestycyjnym kuble na śmieci”.

Gross prognozuje wzrost rentowności obligacji 10-letnich USA z obecnych ok. 1,3 proc. do 2 proc. w perspektywie kolejnych 12 miesięcy. Oznacza to ok. 3 proc. straty dla inwestorów, wskazuje inwestor nazywany w przeszłości „królem obligacji”. Ostrzega, że akcje także mogą okazać się „śmieciami” jeśli wzrost zysków spółek nie spełni bardzo wysokich oczekiwań.