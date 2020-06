Gry mobilne urosną dwucyfrowo

Gracze spędzają więcej czasu z telefonem i więcej wydają. Pandemia działa jak dopalacz.

Według najnowszych prognoz firmy analitycznej Newzoo gry mobilne wygenerują w tym roku 77,2 mld USD przychodów, czyli o 13,3 proc. więcej niż w ubiegłym. Kolejne lata też mają przynieść wzrost — w 2023 r. wartość rynku sięgnie 102,2 mld USD. Według Newzoo kwarantanna i zakaz podróży związane z COVID-19 doprowadziły do znacznego wzrostu zaangażowania konsumentów w gry mobilne, szczególnie na takich rynkach jak Azja, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska. Firma zaobserwowała nawet niewielki wzrost użycia tabletów w I kwartale 2020 r. — był to pierwszy taki przypadek od prawie dwóch lat. Przyczyniły się do tego głównie Chiny, które były zablokowane przez cały kwartał. Wydłużenie czasu poświęcanego przez użytkowników na granie zaowocuje wzrostem przychodów branży. Z uwagi na fakt, że tylko część graczy udaje się przekształcić w płatników, wzrost zaangażowania musi być znacznie wyższy niż spodziewany wzrost przychodów — szczególnie w przypadku Androida, dominującegosystemu operacyjnego na wielu wschodzących rynkach.