Grywalizacja w nauce języka obcego

Technologie gamingowe to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin technologii. Dynamiczny postęp przekłada się na wykorzystywanie mechanizmów znanych z gier w innych obszarach, np. w biznesie czy edukacji.

Chęć zabawy i rywalizacji towarzyszą ludzkości od czasów starożytnych. Gra to część naszej kultury, która ma początki w rytuałach i obrzędach, zazwyczaj związanych z przejściem w kolejny etap życia. Z punktu widzenia antropologii kultury to także sposób na zdobycie wiedzy czy wypróbowanie charakteru. Od kilku lat coraz popularniejsze staje się stosowanie mechanizmów znanych z gier w innych obszarach. Grywalizacja może być ciekawym rozwiązaniem w utrzymywaniu skupienia i zaangażowania uczniów.

– Obecnie gry rozwijają już nieco inne umiejętności, takie jak szybkie reagowanie, kreatywność, rozwiązywanie problemów, taktyczne i strategiczne myślenie. Zespołowe doskonalą zdolności komunikacyjne i interpersonalne. Choć kojarzą się zwykle z beztroską zabawą, to często jest to obraz społeczeństwa w mikroskali. Dzieci szlifują umiejętności, negocjują przyjmowane role, rozdzielają obowiązki i funkcje, przestrzegają zasad lub modyfikują je i ustalają własne – mówi Anna Trawka, pedagożka i ekspertka Novakid, platformy online do nauki języka angielskiego dla dzieci.

W grywalizacji można połączyć przyjemne z pożytecznym i uczyć się bez żmudnego wysiłku, który zazwyczaj towarzyszy bezmyślnemu wkuwaniu definicji i słówek. Na rynku jest już bogata oferta aplikacji i platform edukacyjnych opartych na grywalizacji. Można np. uczyć się języków obcych, nauk ścisłych, planować rozwój osobisty. Ich twórcy tak dozują elementy ryzyka, ciekawości i współzawodnictwa, by materiał mogła przyswoić jak najszersza grupa użytkowników. Pochłonięci grą nauką nie odczuwamy zmęczenia typowego dla uczenia się mechanicznego.

Grywalizacja w edukacji bardzo dobrze sprawdza się w nauczaniu najmłodszych. Dzieci, pochłonięte ekscytującą grą, skrojoną pod ich zdolności manualne i zgodne z ich preferencjami w designie, jednocześnie zdobywają wiedzę.

– Dzieci to najbardziej wymagająca grupa, jeśli chodzi o utrzymanie koncentracji na ćwiczeniu – psychologowie wskazują na limit 25 minut, podczas których najmłodsi potrafią się skupić. Dlatego też warto postawić na efektywne, angażujące metody nauczania, takie jak interaktywne gry, quizy i questy do wykonania, oczywiście z gratyfikacją w postaci odznak czy punktów. Grywalizacja powoduje, że dzieci naturalnie i bez wysiłku przyswajają wiedzę, którą w innych warunkach zdobyłyby większym nakładem pracy i czasu – mówi Max Azarov, CEO Novakid, internetowej szkoły języka angielskiego dla dzieci.

Podstawą edukacji zarejestrowanej w USA szkoły Novakid jest komunikacja i metoda fizycznego reagowania, polegająca na użyciu gestów i mimiki i odpowiadająca tym samym przyswajaniu języka ojczystego. Proces nauczania wzbogacony jest m.in. o wirtualną rzeczywistość i technologie gamingowe. Platforma edukacyjna ESL (English as a Second Language) oferuje dzieciom w wieku 4-12 lat indywidualne lekcje z certyfikowanymi native speakerami. [DI]