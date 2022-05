GSK kupi firmę Affinivax za 3,3 mld USD

Zgodnie z informacjami opublikowanymi we wtorkowym oświadczeniu, umowa obliguje GSK do zapłaty firmie Affinivax 2,1 mld USD z góry oraz do 1,2 mld USD w potencjalnych ,,kamieniach milowych’’.

Przejęcie Affinivaxu oznacza dla GSK dostęp do najnowszych szczepionek chroniących pacjentów przed ciężkim przebiegiem chorób pneumokokowych. Zaliczają się do nich zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, zakażenie krwi i zapalenie zatok.