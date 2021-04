H&M pożycza garnitury na rozmowę w sprawie pracy

Sieć odzieżowa H&M uruchomiła w Wielkiej Brytanii usługę darmowego wypożyczenia na 24 godziny garnituru osobom, które udają się na rozmowę w sprawie pracy, donosi The Independent.

Oprócz garnituru, pożyczający mogą także otrzymać białą koszulę, niebieski krawat oraz czerwoną chusteczkę. Wszystko za darmo. Rezerwacji dokonuje się przez Internet, a firma dostarcza odzież do domu. Pożyczone ubranie należy następnie oddać do sklepu H&M. Firma zajmie się jej czyszczeniem i praniem. Za oddanie po terminie grodzi kara wysokości 50 GBP. Zapłacić trzeba będzie także za poważne uszkodzenie odzieży, przy szacowanym koszcie całego garnituru wynoszącym ok. 117 GBP. Pieniądze, które firma pobierze od nierzetelnych klientów zasilą organizacje charytatywne.