Liquid, jedna z największych japońskich giełd kryptowalut, to kolejna ofiara ataku hakerów, którzy ukradli z niej prawie 100 mln USD, informuje BBC.

Liquid poinformował o włamaniu do niektórych „gorących” portfeli cyfrowych, czyli takich, które umożliwiają bieżący handel kryptowalutami. Ogłosił, że przeniósł aktywa do „zimnego” portfela. Poinformował również, że śledzi drogę skradzionych kryptowalut i we współpracy z innymi giełdami stara się je zamrozić i odzyskać.