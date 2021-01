Handel traci dziesiątki miliardów

Właściciele centrów handlowych i ich najemcy boleśnie odczuwają rządowe ograniczenia w handlu. Apelują o tarczę finansową.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) oszacowała skutki finansowe zamykania przez rząd handlu w obiektach handlowych w celu ograniczania pandemii koronawirusa. Wiosenny lockdown spowodował spadek przychodów centrów handlowych wysokości 17,5 mld zł. Zamknięcie sklepów w listopadzie 2020 r. to kolejny spadek obrotów rzędu 8 mld zł. W efekcie kolejnych ograniczeń w handlu wprowadzonych od 27 grudnia 2020 r. straty szacowane są na 4 mld zł. Łączna wartość utraconych obrotów w branży to około 30 mld zł.

PRCH podkreśla, że poważne straty ponoszą nie tylko najemcy w centrach handlowych, ale również wynajmujący. Spadek przychodów właścicieli centrów handlowych z powodu trzech lockdownów (zwolnienie najemców z czynszów i innych opłat, brak wsparcia finansowego od państwa) szacowany jest na około 4,5 mld zł, co oznacza, że będą one o 45 proc. niższe niż zwykle.

Przedstawiciele branży ostrzegają, że jeśli rząd jak najszybciej nie uwolni handlu i nie udzieli wsparcia finansowego, to dojdzie do bankructw i likwidacji wielu miejsc pracy, a zagrożona będzie również stabilność systemu finansowego w Polsce. Najemcy i właściciele centrów handlowych proszą rząd o dofinansowanie do kosztów stałych obejmujących czynsze. Tego typu narzędzia wsparcia wprowadzono np. w Czechach i na Litwie. PRCH twierdzi, że takie dofinansowanie pozwoliłoby firmom z branży na spłatę zobowiązań, przede wszystkim czynszu i rat kredytów bankowych. W przeciwnym razie ucierpią banki, które nie otrzymają spłaty kredytów udzielonych na budowę i zakup nieruchomości komercyjnych.