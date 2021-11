Hardy: popyt na ropę już jak w 2019 roku

Globalny popyt na ropę wrócił już do poziomu sprzed pandemii, a w przyszłym roku będzie jeszcze większy, powiedział Russell Hardy, prezes spółki Vitol, największego na świecie niezależnego pośrednika handlu ropą.

Hardy prognozuje, że popyt na ropę przekroczy poziom z 2019 roku w pierwszym kwartale przyszłego roku. Uważa, że popyt i podaż będą zbliżone w okresie najbliższych 12 miesięcy i jest możliwość dojścia kursu baryłki do 100 USD. Wskazał, że nadal nie doszedł do poziomu sprzed pandemii popyt na paliwa lotnicze i benzynę w USA.

fot. Bloomberg

Ropa Brent ze styczniowych kontraktów drożeje we wtorek o 0,5 proc. do 83,81 USD za baryłkę. Cena ropy WTI z grudniowych kontraktów rośnie o 0,8 proc. do 82,57 USD.