Hiszpania spodziewa się zmniejszenia deficytu do 5 proc.

Deficyt budżetowy Hiszpanii w 2022 roku zmaleć ma do 5 proc. To bardziej optymistyczna prognoza w porównaniu z wcześniejszą wskazującą, że będzie to 8,4 proc.

Minister finansów Maria Jesus Montero powiedziała, że malejący deficyt wpłynie również na wzrost gospodarczy, który w 2022 roku wynieść ma 7 proc. Dodatkowo pomóc w tym ma zastrzyk gotówki z europejskiego Funduszu Odbudowy.