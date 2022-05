Honda prognozuje spadek zysku w 2022 roku

Honda przewiduje, że w bieżącym roku fiskalnym, który rozpoczął się 1 kwietnia, jej zysk operacyjny zmaleje do 6,29 mld USD.

W ostatnich miesiącach największe koncerny samochodowe zmuszone były do zmniejszenia produkcji. Odpowiedzialna za to była sytuacja na rynku półprzewodników. Ich brak odbił się na sprzedaży, która przyczyniła się do zaniżenia rocznych wyników firm związanych z branżą motoryzacyjną.

Obecnie Honda wraz z innymi gigantami muszą mierzyć się z kolejnymi problemami. Tym razem chodzi o ,,bezprecedensowy’’ wzrost kosztów, który jest konsekwencją między innymi sytuacji geopolitycznej na świecie.