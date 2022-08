Iberdrola przejmuje portfel OZE w Polsce

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Hiszpański koncern energetyczny Iberdrola przejmuje projekty dwóch farm wiatrowych i sześciu elektrowni słonecznych w Polsce, które mają rozpocząć produkcję w 2023 roku, donosi serwis Power Technology.

Wartości transakcji nie ujawniono. Sprzedającym jest Augusta Energy, spółka joint venture stworzona przez V-ridium Power Group oraz KGAL. Łączna moc powstających elektrowni to 98 MW, z czego na farmy wiatrowe przypada 50 MW. W wyniku transakcji moc elektrowni należących do Iberdroli w Polsce wzrośnie do 261 MW.