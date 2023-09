Import złota do Indii wzrósł o 40 proc. Bloomberg, MD

W sierpniu import złota do Indii wzrósł aż o 40 proc. To może zapowiadać wzrost deficytu handlowego kraju, do którego powiększenia przyczyniła się już drożejąca ropa, informuje Bloomberg.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl