Inflacja – jak pomóc pracownikom?

2022 rok nie jest łatwy ani dla przedsiębiorców, ani dla pracowników. Bijąca kolejne rekordy inflacja zweryfikowała nasze umiejętności w zarządzaniu firmą, a także... domowym budżetem. Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon opowiada w wywiadzie o szeroko rozumianym oszczędzaniu – w biznesie i w życiu osobistym.

Oszczędzanie a Polacy: co na ten temat mówią paragony?

PanParagon to popularna aplikacja do przechowywania paragonów i kontroli wydatków. Na podstawie wprowadzanych do systemu danych możemy obserwować zachowania konsumenckie Polaków. W jednym z naszych badań porównaliśmy średnią wartość paragonu oraz liczbę pozycji w kwietniu 2021 i analogicznym miesiącu w 2022 roku. Średnia liczba pozycji na paragonie spożywczym spadła z 8 do 7, jednocześnie wartość jednorazowych zakupów wzrosła z 41 do 46 zł. Kupujemy mniej, wydajemy więcej.

Czy Polacy nie potrafią oszczędzać?

Pierwszy raz od wielu lat mamy do czynienia z tak szybko rosnącymi cenami. Często za identyczny produkt w tym roku zapłacimy kilka złotych więcej. Czasem, nawet jeśli cena produktu wzrośnie nieznacznie, producent zmniejszy jego gramaturę. Wielu z nas nie monitoruje swoich wydatków, nie korzysta z promocji lub korzysta z nich nieracjonalnie. Co z tego, że pojedziemy po tańszy produkt do sklepu oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów, skoro znacznie więcej wydamy na benzynę? To nowa sytuacja, w której wielu Polaków nie potrafi się odnaleźć.

Jak firmy mogą wspierać swoich pracowników w tej sytuacji?

Przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć z wieloma wyzwaniami, a przede wszystkim rosnącymi kosztami. Warto jednak inwestować w swoich pracowników, nie tylko w ujęciu finansowym. Ostatnio modne jest organizowanie warsztatów z zarządzania budżetem domowym. Myślę, że to dobry kierunek. Zdobyta wiedza w perspektywie czasu może rzutować także na szukanie oszczędności w firmie.