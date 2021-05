Ceny konsumpcyjne w Niemczech wzrosły w maju o 2,4 proc. rok do roku, co przewyższyło szacunki ekonomistów, które opiewały na 2,3 proc. To najszybsze tempo wzrostu cen od października 2018 roku.

W maju w całych Niemczech najmocniej wzrosły ceny wypoczynku, rozrywki i kultury, a także odzieży i obuwia. Droższe były też energia i paliwa.