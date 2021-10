Inflacja w strefie euro osiągnęła w zeszłym miesiącu najwyższy poziom od września 2008 roku, pisze Reuters.

Inflacja cen konsumpcyjnych w 19 krajach strefy euro przyspieszyła we wrześniu do 3,4 proc. rok do roku. Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 3,3 proc.