Jak podał we wtorek urząd statystyczny INSEE, wzrost inflacji we Francji przyspieszyła w sierpniu bardziej niż oczekiwano i był najszybszy od blisko trzech lat, pisze Reuters.

Inflacja HICP wzrosła w lipcu o 0,7 proc. w ujęciu miesięcznym. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 0,1 proc.

W lipcu inflacja wzrosła do 2,4 proc. w ujęciu rocznym. To najwyższy odczyt od października 2018 roku. Analitycy ankietowani przez Reutera oczekiwali wzrostu inflacji na poziomie 2,1 proc. rok do roku.

Szef francuskiego banku centralnego, Francois Villeroy de Galhau, powiedział w zeszłym tygodniu, że chociaż napięte łańcuchy dostaw mają negatywny wpływ na inflację, nadal spodziewa się, że jej wzrost będzie tymczasowy.