InPost podpisał umowę z trzema bankami w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji. - Program obejmie serie emisji obligacji denominowanych w złotych, podlegających prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej 1 miliarda złotych – poinformował właściciel sieci paczkomatów.

Bank Polska Kasa Opieki i BNP Paribas Bank Polska będą współorganizatorami i dealerami obligacji emitowanych w ramach programu, a ING Bank Śląski dealerem.

Spółka chce wykorzystać pieniądze z emisji obligacji do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania ogłoszonego 15 marca przejęcia Mondial Relay za ok. 565 mln EUR (ok. 2,6 mld zł).

fot. Marek Wiśniewski

InPost informuje, że obligacje będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym. Mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej z terminem zapadalności do 6 lat. Ostateczne parametry każdej serii obligacji zostaną określone w procesie budowania księgi popytu.

Spółka zamierza wyemitować pierwszą serię obligacji w ramach programu do końca lipca 2021 roku.