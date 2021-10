Instytuty obniżyły prognozę wzrostu Niemiec

Zgodnie z nieoficjalnymi doniesieniami, w czwartek topowe niemieckie instytuty ekonomiczne obniżyły swoją prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego Niemiec, donosi Reuters.

Pięć instytutów: RWI z Essen, DIW z Berlina, Ifo z Monachium. IfW z Kilonii oraz IWH z Halle ogłosiło obniżenie prognozy wzrostu gospodarczego Niemiec w 2021 roku z 3,7 proc. do 2,4 proc. Powodem są dalsze problemy powodowane przez wąskie gardła. Instytuty oczekują, że znikną one w przyszłym roku. Dlatego podwyższyły prognozę wzrostu Niemiec w 2022 roku z 3,9 proc. do 4,8 proc. Oczekują, że gospodarka osiągnie wówczas pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych i osłabnie negatywny wpływ pandemii koronawirusa. Instytuty prognozują także słabnięcie inflacji, która w 2022 roku ma spaść do 2,5 proc., a rok później już tylko 1,7 proc.