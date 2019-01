Iran ma nowych potencjalnych nabywców ropy

Mimo presji USA wywieranej na nasz rynek ropy mamy nowych potencjalnych nabywców - twierdzi irański wiceminister ds. ropy Amir Hossein Zamaninia.

Dodał, że kraje, którym USA pozwoliły na kupno pewnej ilości tego surowca, przestrzegają ograniczeń.



Państwa, którym Stany Zjednoczone częściowo zezwoliły na import irańskiej ropy, "nie chcą kupić ani o baryłkę więcej", niż im pozwolono - mówił wiceminister cytowany przez irańską agencję Shana.



Jednak "mimo amerykańskiej presji wywieranej na irański rynek ropy liczba potencjalnych nabywców znacząco wzrosła dzięki konkurencyjnemu rynkowi, zachłanności i pogoni za większym zyskiem" - dodał Zamaninia, nie ujawniając więcej szczegółów.



Na początku listopada USA ponownie nałożyły na Iran sankcje dotyczące sprzedaży ropy, które zostały zniesione po podpisaniu w 2015 roku porozumienia nuklearnego. Amerykańskie restrykcje obejmują m.in. zakaz kupowania irańskiej ropy naftowej oraz prowadzenia transakcji z irańskimi bankami. Tymczasowo - na sześć miesięcy - zwolnione z zakazu kupna irańskiej ropy naftowej zostało osiem krajów: Chiny, Turcja, Korea Południowa, Indie, Włochy, Grecja, Japonia i Tajwan.



Ponowne wejście w życie sankcji było rezultatem wypowiedzenia w maju 2018 roku przez amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa umowy nuklearnej z Iranem. Uzasadnił to tym, że nie rozwiązuje ona problemu programu nuklearnego tego kraju, a jedynie odsuwa go w czasie oraz nie powstrzymuje Iranu przed innymi szkodliwymi działaniami, jak rozwijanie broni konwencjonalnej czy destabilizowanie regionu.



Administracja USA zapowiada doprowadzenie do całkowitego wstrzymania eksportu irańskiej ropy, by zmusić Teheran do zaniechania programu rakietowego oraz ograniczyć wpływy Iranu na Bliskim Wschodzie.