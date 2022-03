Jacht rosyjskiego oligarchy utknął w Norwegii

Superjacht należący do Władimira Strzałkowskiego, rosyjskiego oligarchy, byłego agenta KGB należącego do kręgu znajomych Władimira Putina tkwi od miesiąca w Narwiku, bo Norwegowie nie chcą go obsłużyć, donosi The New York Times.

68-metrowa jednostka o nazwie Ragnar stoi w porcie w Narwiku od 15 lutego. Norwescy dostawcy paliw odmawiają jej zatankowania.