Jak budować wartość spółek portfelowych

Biorąc pod uwagę wysokie wyceny przejmowanych spółek na rynku private equity, fundusze coraz więcej wysiłku muszą wkładać w budowanie ich wartości aby zapewnić sobie solidny zwrot z inwestycji. Silnie angażują się w zarządzanie spółkami portfelowymi i umacnianie pozycji rynkowej, jak również w zwiększanie skali ich działalności poprzez kolejne fuzje i przejęcia.

Łukasz Korycki: Dzień dobry, ze studia Pulsu Biznesu wita Państwa Łukasz Korycki, a moimi gośćmi są pan Jacek Poświata, dyrektor zarządzający w firmie doradczej Bain & Company Poland Central and Eastern Europe oraz pan Paweł Szreder, manager w firmie w Bain & Company. Panowie rozmawiamy o rynku Private Equity o wysokich wycenach spółek które mają teraz miejsce na rynku. Co fundusze Private Equity powinny robić przy tak wysokich wycenach żeby docelowo ich inwestycja się zakończyła się sukcesem.

Jacek Poświata: Faktycznie dwa aspekty, czyli wysokie wyceny i drugi aspekt związany z tym, że jest bardzo dużo pieniędzy do wydania przez fundusze private equity, powodują pewne może trochę zmienione podejście do tego, jak patrzy się na spółki. Po pierwsze, jeżeli mówimy o wybieraniu spółek, to coraz częściej widzimy, że fundusze koncentrują się na obszarach, w których są dobrzy, tak zwany sweet spot. Czyli inwestują w branże, w których już istnieją, znają się dobrze na tych branżach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, widzimy dużo wcześniejsze due diligence spółek niż to byłoby w okresie, kiedy wyceny byłyby niższe. I już w tym okresie due diligence – dodanie aspektu budowania wartości jako absolutnie element nieodzowny due diligence każdej spółki. W dużej mierze również poprzez poprawę efektywności tych spółek i włączanie ekspertów od poprawy efektywności na dużo wcześniejszym etapie niż to było kiedyś.

Łukasz Korycki: To jak budować wartość tej spółki?

Paweł Szreder: To co jest najważniejsze, to oczywiście mieć dobry plan, tak jak powiedział Jacek, i później konsekwentnie go realizować. To co widzimy, jeżeli chodzi o trendy globalne, to na pewno bardzo dużo wykorzystania kompetencji funduszy private equity w zakresie fuzji, przejęć, czyli to co one robią jako swoja normalna działalność, wykorzystują też w spółkach portfelowych. Tutaj widzimy na przykład strategię buy and build, która polega na zakupie jednej większej spółki jako platformy do konsolidacji, później dokupywaniu kolejnych mniejszych firm, która wykorzystuje między innymi arbitraż, polegający na tym, że spółki, które są mniejsze, są relatywnie niżej wyceniane, później jeżeli zostaną one skonsolidowane razem z tą pierwotną dużą spółka, czyli platformą – zyskuje ona na wartości więcej niż wynikałoby z samej poprawy biznesu. I oczywiście przy tym są też wykorzystywane synergie kosztowe i przychodowe pomiędzy łączonymi spółkami. Drugą z podobnych strategii, również wykorzystującą element fuzji, przejęć jest przejmowanie podobnych do siebie wielkością dużych spółek, które później są łączone i dzięki temu fundusze mogą wykorzystać synergię między nimi, co pozwala im konkurować z inwestorami strategicznymi przy wycenie tych spółek. Ponieważ zawsze inwestorzy strategiczni mają tę przewagę nad finansowymi, że kupując spółkę, mogą wycenić również synergię, jaką będą mieli z przejmowaną spółką. Fundusze przejmując dwie spółki i łącząc je, starają się uzyskać ten sam efekt.

Jacek Poświata: Jeszcze bym dodał tutaj aspekt taki, który łączy – to co Pan powiedział – czyli potencjalny spadek wzrostu i wysokie wyceny, a więc bardzo jasno sprecyzowany scenariusz na potencjalny „downturn”, co się może wydarzyć i czy dana spółka, na którą patrzymy, jest odporna i w jakim stopniu jest odporna na potencjalny spadek wzrostu. I to jest bardzo duża część obecnie due diligence, a więc spojrzenie, co się może wydarzyć w najgorszym przypadku.

Dziękuję bardzo Panom. Podsumowując, rynek private equity ma się bardzo dobrze i chyba nic nie zapowiada, żeby w najbliższym czasie to się zmieniło, nawet mimo tych wysokich wycen.