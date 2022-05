jak kompleksowo podejść do Pricingu w firmie,

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zarządzanie cenami, pricing jest najsilniejszą dźwignią zysku.

Dobrze zaprojektowana i właściwie wdrożona strategia cenowa to najbardziej skuteczny i efektywny sposób na zwiększenie zysków, potrzebnych zarówno do rozwoju firmy i udoskonalania jej produktów, a przez to zwiększania satysfakcji klientów, jak i do nagradzania pracowników za ich pracę i wysiłki. Tylko pytanie – jak to zrobić? Jak wykorzystać siłę tej dźwigni?