Jak reagować na gazową recesję

Polska spokojnie wytrzyma cięcie dostaw gazu z Rosji. Jeżeli jednak dotknie ono całą Europę, wszyscy doświadczymy recesji. Ważne, by już teraz dobrze się na nią przygotować.

Gazprom zatrzymał dostawy gazu do Polski. Nasz system energetyczny jest na to przygotowany dzięki alternatywnym źródłom dostaw. Jeżeli jednak zostaną odcięte dostawy gazu do całej Unii Europejskiej lub jej najważniejszych krajów, to nie unikniemy negatywnych skutków ekonomicznych w postaci racjonowania i recesji. Nie jest to oczywiście nowe ryzyko, bo z możliwości zatrzymania dostaw zdawano sobie sprawę od wielu miesięcy. Ważne jest jednak, by się na nie odpowiednio przygotować.