Kiedy instytucje wykonują swoje zadania kontrolne na podstawie uprawnień ustawowych, nie można im odmówić udostępnienia żądanych dokumentów — wyjaśnia Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) na swojej stronie.

To odpowiedź na liczne pytania przedsiębiorców o to, w trakcie kontroli organy państwowe, jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), mogą mieć wgląd do akt osobowych pracowników.