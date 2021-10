Jaskółki ożywienia na rynku biurowym

Są pierwsze sygnały, że zapotrzebowanie na powierzchnię biurową zaczyna powoli wracać do poziomów sprzed kryzysu. We trzecim kwartale wolumen transakcji najmu był wyższy niż w analogicznym okresie 2019 roku – stało się tak pierwszy raz w tym roku. Wzrost czynszów był najwyższy od grudnia 2019 roku. Ale te sygnały są na razie bardzo nieśmiałe.

Popyt na powierzchnię biurową rośnie i jest niemal o połowę wyższy niż przed rokiem. Ale to wciąż za mało, by mówić o odwróceniu trendów na rynku. Z danych firmy Real Estate Digital Data (REDD), które analizujemy co miesiąc, wynika, że czas potrzebny na wynajem powierzchni rośnie – w największych miastach przekracza rok.