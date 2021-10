Johnson&Johnson podniósł prognozę zysków

Koncern Johnson&Johnson podniósł we wtorek swoją roczną prognozę dotyczącą skorygowanego zysku na akcję. Na niezmienionym poziomie pozostały szacunkowe wpływy ze sprzedaży szczepionki przeciwko COVID-19, pisze Reuters.

Johnson&Johnson szacuje, że jego roczny skorygowany zysk na akcję wyniesie od 9,77 do 9,82 USD. W ramach poprzedniej prognozy koncern podawał, że będzie to przedział od 9,60 do 9,70 USD na akcję.

W trzecim kwartale roku zysk Johnson&Johnson wyniósł 2,60 USD na akcję. Analitycy spodziewali się wyniku na poziomie 2,35 USD na akcję. Rynkowych oczekiwań (2,6 mld USD) nie spełniła sprzedaż. Koncern poinformował, że w okresie od lipca do września wyniosła ona 2,33 mld USD.

Prognoza dotycząca tegorocznych przychodów ze sprzedaży szczepionki przeciwko COVID-19 została utrzymana na poziomie 2,5 mld USD.