JP Morgan: interwencja możliwa przy 150 JPY za dolara

Analitycy JP Morgan uważają, że resort finansów Japonii może interweniować na rynku walutowym kiedy jen osłabnie do 150 za dolara, informuje Reuters.

Agencja przypomina, że w ubiegłym tygodniu jen słabł nawet do 146,56 za dolara, co wywołało spekulacje o możliwości interwencji, która w przeszłości odbyła się przy zbliżonej wycenie japońskiej waluty. Obecnie jen słabnie o 0,5 proc. do 146,10 za dolara.

Analitycy JP Morgan w opublikowanym w poniedziałek raporcie wskazali, że nie spodziewają się interwencji Ministerstwa Finansów Japonii przy kursie ok. 145 jenów za dolara. Ujawnili, że ich zdaniem jest to możliwe kiedy jen osłabi się do 150 za dolara. Argumentowali, że gospodarka Japonii jest w lepszej sytuacji niż kiedy doszło do ostatniej interwencji we wrześniu ubiegłego roku. Dlatego jej potrzeba obecnie mniejsza niż wówczas.