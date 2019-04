Już milion ludzi płaci za dostęp do The Financial Times

The Financial Times pochwalił się w poniedziałek, że osiągnął milion czytelników płacących za dostęp do jego treści w Internecie, informuje Reuters.

The Financial Times to jeden z pierwszych dzienników, który wprowadził paywall. Zrobił to w 2002 roku. Inny znany dziennik, The New York Times, po wieloletniej debacie, zrobił to dopiero w 2011 roku. W listopadzie ubiegłego roku informował, że ma ponad 3 mln płacących za dostęp cyfrowy subskrybentów. W 2018 roku The Financial Times miał 25 mln GBP zysku operacyjnego i 383 mln GBP przychodów....