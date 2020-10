Kampania prezydencka może trwać dalej

W nowym tygodniu nastroje na rynkach finansowych ulegają poprawie wraz z tym jak pojawiły się pozytywne informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa i możliwości powrotu jego do Białym Domu w niedługim czasie. Dodatkowo wezwał on ze szpitala do zawarcia porozumienia w sprawie czwartej fazy luzowania fiskalnego, gdzie Republikanie z Demokratami prowadzą zażarte targi.

Jeszcze w piątek Nancy Pelosi w optymistycznym tonie wypowiadała się na temat możliwości zawarcia kompromisu. Podkreślała, że rozmowy toczą się w przyjaznym tonie i zmierzają w dobrym kierunku. Trump szpital może opuścić już dziś, co wspiera scenariusz kontynuowania kampanii prezydenckiej.

W poniedziałkowy poranek główne indeksy próbują wymazywać piątkowe spadki, a notowania kontraktu terminowego na S&P 500 wracają w okolice 3360 pkt. Jeśli chodzi o front walki z pandemią, to brak pozytywnych wieści, szczególnie w Europie, gdzie Paryż planuje częściowe przywracanie restrykcji. Dziś w kalendarium makroekonomicznym należy zwrócić uwagę na usługowe wskaźniki koniunktury za wrzesień, szczególnie z USA. Publikowane przed południem dane ze strefy euro potwierdzają spowolnienie aktywności, pytanie jednak jak prezentuje się sytuacja w USA. Mediana prognoz rynkowych w przypadku danych ISM zakłada nieznaczne osunięcie się wskaźnika do 56.2 pkt. z 56.9 pkt. poprzednio. Na rynku walutowym poprawa sentymentu przekłada się na niewielką przecenę dolara i odpływ kapitału od bezpiecznych przystani. Kurs EURUSD wraca powyżej 1.17, a USDJPY rusza w kierunku 106. W gronie G10 dobrze wyglądają waluty surowcowe na czele z koroną norweską, której pomaga odbicie na rynku ropy naftowej. Poprawa nastojów sprzyja powrotowi WTI w okolice 38 USD za baryłkę, niemniej jednak brak zmian jeśli chodzi o rozprzestrzenianie się Covid-19 i ryzyko ponownego częściowego przywracania obostrzeń może dalej ciążyć notowaniom czarnego złota i sprzyjać dalszemu zejściu w kierunku 35 USD. Ciekawie o poranku wyglądają notowania złota, które spadają poniżej 1900 USD za uncję, co jest nieco zaskakujące w kontekście wzrostów na rynku EURUSD i spadającego poziomu awersji do ryzyka. O ile w przeszłości złoto postrzegane było jako bezpieczna przystań, to obecnie częściej widać dodatnią korelację z rynkiem akcyjnym i notowaniami głównej pary walutowej. Z tego powodu istnieją szanse na powrót powyżej 1900 USD.

