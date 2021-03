Część ruchu przez Kanał Sueski zostanie wznowiona jeszcze dziś lub w czwartek dzięki postępowi w przesuwaniu gigantycznego kontenerowca, który zablokował ten wrażliwy odcinek jednego z najważniejszych na świecie szlaków morskich.

Kontenerowiec Ever Given, długości 400 metrów, zboczył z kursu z powodu gwałtownego wiatru i stanął w poprzek Kanału Sueskiego, całkowicie go blokując. Spowodowało to „korek”, w którym stanęło ponad 100 statków.