Wzrost kursu bitcoina do rekordowej wartości pociągnął za sobą zwyżki cen innych kryptowalut. Łączna kapitalizacja wirtualnych pieniędzy doszła do rekordowych 2,7 bln USD.

Wartość wszystkich kryptowalut, których jest prawie 10 tys., wzrosła o ok. 200 mld USD wobec poprzedniego szczytu z maja, wynika z danych CoinGecko.

fot. Bloomberg

W środę bitcoin osiągnął rekordowy kurs sięgający prawie 67 tys. USD. W czwartek rano rośnie o 1,25 proc. do 64582 USD. Kapitalizacja najpopularniejszej kryptowaluty sięga 1,2 bln USD.

Ether, druga pod względem wielkości kryptowaluta po bitcoinie, drożeje o 8,35 proc. do 4158,77 USD. W środę jego kurs dochodził do 4241,55 USD. Obecna kapitalizacja tej kryptowaluty to 488 mld USD.

Stratedzy Fundstrat twierdzą, że formacje techniczne wykresu ethera sugerują możliwość pokonania historycznego maksimum z maja, wynoszącego 4400 USD. Podobnie ma być w przypadku kryptowalut solana, polkadot, tezos i binance coin.

Pankaj Balani, prezes giełdy kryptoderywatów Delta Exchange, oczekuje, że bitcoin będzie notowany lepiej niż inne kryptowaluty i jego wartość może przekroczyć 100 tys. USA jeszcze przed końcem tego roku.