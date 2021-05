Karol Linetty inwestuje w suplement dla e-sportowców

Piłkarze występujący w reprezentacji Polski coraz chętniej wchodzą w świat biznesu. Kolejnym przykładem sportowca, który postanowił zostać inwestorem jest Karol Linetty.

Piłkarz włoskiego FC Torino, prywatnie miłośnik gier komputerowych, postanowił zainwestować w Triggy. Suplement diety dla e-sportowców i e-graczy z certyfikatem Clean Label Formula.

– Na rynku nie znalazłem produktu, który spełniałby moje oczekiwania, czyli był prosty, skuteczny i bezpieczny. Postanowiłem wspólnie z Triggy stworzyć go od zera. Najważniejszy był dobry skład. Bez chemii - mówi Linetty.

Produkt ma pobudzać układ krążenia, układ nerwowy i metabolizm by zmaksymalizować efekty długich, intensywnych treningów dodając energii i koncentracji. Oprócz piłkarza, ambasadorami marki są Kuba Wesołowski i Jarosław Jarząbkowski (Pasha Biceps).

Szacuje się, że w 2020 roku rynek gier w Polsce wzrósł do około 2,49 mld zł (686 mln USD), notując wzrost rok do roku na poziomie 12 proc.

KACPER PEMPEL / Reuters / Forum

Inni też inwestują

Do grupy sportowców, którzy myślą jak skutecznie pomnażać swój kapitał, niewątpliwie należy również najsłynniejszy polski piłkarz Robert Lewandowski. W styczniu bieżącego roku nasz reprezentant został jednym z trzech założycieli spółki Bio-Lider, oferującej biopreparaty dla rolników.

To jednak nie jedyna jego inwestycja. W ubiegłym roku kupił on mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Hymon, działającej na rynku fotowoltaiki. Dodatkowo flagowym produktem piłkarza jest kawa RL9, za którą trzeba zapłacić od 15 do 62 zł. Od 2017 roku Robert Lewandowski jest współwłaścicielem domu mediowego RL Media oraz agencji marketingowej Stor9.

Inni też myślą o biznesie. W 2020 roku portfel inwestycyjny Grzegorza Krychowiaka powiększył się o start-up — System 3E. Technologię szybkiej budowy domów piłkarz wsparł kwotą 5 mln zł.

Pomocnik Lokomotiwu Moskwa to także właściciel marki odzieżowej — Balamonte. Jak się dowiedzieliśmy, wyniki salonu sprzedaży w Warszawie zdecydowały o podjęciu decyzji o otwarciu nowego — w Poznaniu — i wypuszczeniu linii odzieży dla kobiet.