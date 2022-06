Katarczycy chcą budować terminal w Świnoujściu

Firma Baltic Gateway oraz konsorcjum Deme Concessions z QTerminals złożyły oferty na budowę hubu kontenerowego. Z gry wypadła Agencja Rozwoju Przemysłu.

3 mld zł – na tyle dotychczas szacowano koszt budowy głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu, ale inflacja może go zwiększyć. Operatorzy hubu mogą przeładowywać w nim 1,5-2,0 mln TEU, czyli kontenerów 20-stopowych. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście właśnie dostał oferty od firm zainteresowanie budową i eksploatacją terminalu. Złożyły je brytyjska firma Baltic Gateway oraz belgijska Deme Concessions, specjalizująca się w budowie infrastruktury morskiej. Podmioty te przedstawiły wnioski o udział w postępowaniu już w jego wcześniejszej fazie, w październiku 2021 r. Do aktualnego etapu dołączył jednak nowy gracz. W konsorcjum z Deme Concessions wystartował QTerminals z siedzibą w katarskiej stolicy Doha. To podmiot joint venture zawiązany między Qatar Ports Management Company (Mwani Qatar), a firmą spedycyjno-logistyczną Qatar Navigation w celu zarządzania portem Hamad. Przeładowywane są w nim nie tylko kontenery, ale także ładunki nieskonteneryzowane np. drobnicowe, masowe czy ro-ro, a nawet żywy inwentarz. Terminal w Świnoujściu także może służyć do przeładunku różnego rodzaju towarów, nie tylko spakowanych w kontenerach.

W poprzednim, październikowym etapie postępowania, zgłosiła się także Agencja Rozwoju Przemysłu, ale obecnie do złożyła oferty. Z jakiego powodu – nie wiadomo. Komisja konkursowa informuje natomiast, że oferty podmiotów, które przystąpiły do obecnego etapu spełniają wymogi formalne.

