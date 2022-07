Kavak rozszerza działalność poza Amerykę Łacińską

Kavak, inwestując 120 mln USD, rozszerzy swoją działalność o Kolumbię, Chile oraz Peru. Startup przeznaczy również 60 mln USD na ekspansję tureckiego Stambułu.

– Turcja to rynek o wartości 120 mld USD, więc jest to dla nas ogromna szansa – powiedział dyrektor generalny Kavaka, Carlos Garcia. Dodał on również, że liczy ,,na szybki wzrost popularności platformy w tym kraju’’.

Wspierany przez SotfBank startup wyceniany jest na 8,7 mld USD.