Ceny kawy robusta wspięły się na nowy, czteroletni szczyt. W wyniku obaw o upały i susze w Brazylii drożeje także gatunek arabika.

“Nadal nie jest pewne, jak bardzo ucierpią plony arabiki w kluczowych obszarach Brazylii, co wpływa także na cenę robusty” – stwierdziła w rozmowie z Bloombergiem analityczka Commerzbanku Michaela Helbing-Kuhl. Ekonomistka zwraca uwagę także na niedobór kontenerów, który w najbliższej przyszłości odbije się na skali dostaw z Wietnamu.

Kontrakty terminowe na kawę robusta zdrożały we wtorek o 1,3 proc. do 2109 USD za tonę na londyńskiej giełdzie towarowej. To najwyższa cena od sierpnia 2017 roku. Cena arabiki rosła z kolei o 1,7 proc. do 1,9635 USD za funt na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku.