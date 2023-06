Każdego stać na złoto

Spodziewam się, że w tym roku na rynku pojawi się zdecydowanie więcej klientów, którzy sięgną po swoją pierwszą uncję – uważa Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Goldsaver.pl.

BEZPIECZNA PRZYSTAŃ: Systematyczne zakupy kruszcu to jedna z najlepszych strategii zabezpieczenia majątku. Kupując sztabkę po kawałku, uśredniamy cenę zakupu, kupujemy ją zawsze w tej samej cenie w stosunku do rynku. W ten sposób unikamy tzw. górki - mówi Michał Tekliński, ekspert rynku złota, Goldsaver.pl.

Nawiązując do starego chińskiego przekleństwa, żyjemy (niestety) w ciekawych czasach. Pandemia, wojna, inflacja, pełzający kryzys. Jak wydarzenia ostatnich kilku lat wpłynęły na rynek złota w Polsce?

To prawda, ostatnie lata obfitowały w zdarzenia, których raczej nikt nie oczekiwał, a już na pewno nikt nie chciał. Właściwie można powiedzieć, że żyjemy w czasach „czarnych łabędzi”. Nie są to już tylko jednorazowe wypadki, ale właściwie cała seria. Obawiam się też, że w dzisiejszym świecie – globalnym, z postępującym niezwykle szybko rozwojem technologicznym – musimy się do tego przyzwyczaić.

Wszystkie te wydarzenia spowodowały, że klienci zaczęli szukać tzw. bezpiecznych przystani. I to nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jedną z nich jest złoto, które zabezpiecza majątek i pozwala przenosić jego wartość w czasie. Sprawiło to, że rynek fizycznego złota inwestycyjnego od 2020 r. wzrósł w Polsce niemal 5-krotnie, do ponad 18 ton złota w 2022 r. Była to zarazem jedna z wyższych, jeśli nie najwyższa dynamika wzrostu w Europie, ale także na świecie.

Ciekawa zmiana, jaką zaobserwowaliśmy w ostatnim czasie, to wzrost zainteresowania złotem wśród klientów, którzy kupują produkty o wadze jednej uncji (31,1 g) lub mniejszej. Liczba zapytań w tej grupie zdecydowanie wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami. Dla wielu złoto miało jednak stosunkowo wysoką barierę wejścia – dziś 1 uncja to koszt około 9000 zł.

To imponujący wzrost. Czy w tym roku trend się utrzyma? Jakie są pańskie prognozy?

Polski rynek bardzo się powiększył. Startujemy z zupełnie innego poziomu oczekiwań niż jeszcze kilka lat temu. Zainteresowanie złotem, jako produktem zabezpieczającym własny majątek, z pewnością nie zmalało. Myślę, że ten trend się utrzyma. Spodziewam się, że w tym roku na rynku pojawi się zdecydowanie więcej klientów, którzy sięgną po swoją pierwszą uncję.

Co chętniej kupują Polacy – monety czy sztabki? Czy z inwestycyjnego punktu widzenia poza formą coś je różni?

Na rynku złota fizycznego pytanie o to, co kupować – monety czy sztabki, jest kanonem. Odpowiedź natomiast wcale nie jest jednoznaczna. Produkty te różnią się od siebie i mają inne cechy. Tym, co je łączy, jest kruszec. Sztabki można kupować w różnych wagach, już od 1 grama, natomiast zdecydowanie najpopularniejsze są sztabki 100-gramowe oraz 1-uncjowe, czyli zawierające 31,1 gramów czystego złota.

Każda ze sztabek jest zawsze zapakowana w specjalne opakowanie, które zarazem jest certyfikatem autentyczności. Każda posiada również swój numer seryjny.

Monety natomiast są dla wielu klientów wyborem estetycznym. Proces ich produkcji jest bardziej skomplikowany, a one same są niczym małe dzieła sztuki.

Jeśli zaś chodzi o strukturę sprzedaży, to proporcje rozkładają się mniej więcej po równo.

Goldenmark buduje rynkową pozycję od ponad 10 lat. Ten, kto kojarzy firmę wyłącznie ze złotem i srebrem, jest chyba mocno nie na czasie?

Goldenmark, kiedyś Mennica Wrocławska, to brand, który zaczął współtworzyć rynek fizycznego złota inwestycyjnego w Polsce ponad 13 lat temu. W tym czasie dostarczyliśmy klientom w Polsce ponad 0,5 miliona złotych uncji, co daje ponad 16,5 tony czystego kruszcu.

Z czasem zauważyliśmy jednak, że klienci oprócz złota, które było i jest naszym podstawowym produktem, szukają też innych walorów pozwalających budować rodzinny majątek. Dlatego rozszerzyliśmy ofertę o diamenty, sztukę i luksusowe wydawnictwa. Wszystkie te produkty uzupełniają się wzajemnie i pozwalają budować majątek na pokolenia.

Diamenty to bardzo ciekawe uzupełnienie dla złota inwestycyjnego. Podobnie jak kruszec kumulują wielką wartość w bardzo małym przedmiocie, są w pełni mobilne i rozpoznawalne na całym świecie. Wielu klientów, w ramach dywersyfikacji portfela, decyduje się na rozpoczęcie przygody z kamieniami szlachetnymi.

Brzmi jak usługa skierowana raczej do zamożniejszych klientów.

Goldenmark Private to faktycznie oferta dla klientów bardziej wymagających. Tych, którzy chcą ulokować większą sumę i szukają oferty skrojonej pod siebie. Klientom z tego segmentu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania indywidualne, sądzę, że niedostępne na rynku u nikogo innego. Dotyczą one zarówno naszych produktów, jak i usług, które możemy zaproponować wraz ze sprzedażą produktów. Ta oferta jest z pewnością najlepszą i najbogatszą na rynku złota inwestycyjnego w Polsce.

To z myślą o tej grupie klientów rozbudowujecie sieć sprzedaży?

W Goldenmark, jako pierwsi na rynku złota inwestycyjnego w Polsce, postawiliśmy na rozwój stacjonarnej sieci. Dziś mamy zdecydowanie największą sieć salonów w Polsce. W tej chwili są to 24 punkty w najważniejszych miastach w Polsce, w każdym województwie. Każdy z nich zlokalizowany jest w centrum miasta, posiada showroom i jest dostępny dla każdego. Lokale są witrynowe, więc nie ma żadnej bariery dla klientów. Każdy może przyjść i zapoznać się z ofertą, a także zapytać i dowiedzieć się więcej o naszych produktach.

Czy macie w planach rozwój działalności także poza granicami Polski?

Na razie koncentrujemy się na Polsce, bo wiemy, że jest tu jeszcze sporo do zrobienia. Od początku stawiamy także na edukację – przygotowujemy wiele materiałów o tym, jak budować majątek na pokolenia i dlaczego warto. U nas w kraju ta wiedza jest ciągle bardzo potrzebna.

Poza Goldenmark Private macie też coś do zaoferowania klientom z mniej zasobnymi portfelami. Od pewnego czasu rozwijacie markę Goldsaver. Co ją charakteryzuje?

Rzeczywiście jakiś czas temu wystartowaliśmy z nowym sklepem Goldsaver.pl, który jest odpowiedzią na oczekiwania klientów. Przez ostatnie lata spotykaliśmy się z opiniami, że dla wielu ludzi, którzy chcą posiadać złoto, bariera wejścia jest zbyt wysoka. Wielu nie chciało kupować małych sztabek, w przypadku których cena za gram jest najwyższa, ale jednocześnie byli bardzo zainteresowani najpopularniejszymi na rynku sztabkami o wadze 1 uncji trojańskiej, czyli 31,1 grama, której cena to dziś około 9000 zł.

W związku z tym zaproponowaliśmy innowacyjne podejście, tj. kupowanie złotej sztabki o wadze 1 uncji „po kawałku”. Każdy klient sklepu Goldsaver.pl może kupować złoto gram po gramie w najlepszej cenie na rynku, wydając dowolne kwoty w wybranych przez siebie momentach. Gdy kupi już 31,1 grama, może fizycznie odebrać złotą sztabkę.

Dzięki temu podejściu, przy braku jakichkolwiek zobowiązań, każdego stać na złoto. Goldsaver.pl to sklep dla każdego. Wystarczy założyć konto i kupując kolejne gramy, obserwować, jak kompletuje się nasza sztabka.

Po jakiej cenie dokonywane są te transakcje?

Goldsaver.pl zawsze sprzedaje złoto po bieżącej cenie, która jest oparta na kursie podawanym przez Narodowy Bank Polski. Zapewnia też klientom pełną elastyczność. W każdej chwili, jeśli klient uzna, że nie chce dalej lokować środków w złocie, a jeszcze nie uzbierał pełnej sztabki, może zgromadzone złoto sprzedać po bieżącej cenie.

Takie kupowanie „po kawałku” to też chyba rozsądne podejście z punktu widzenia dobrych praktyk w finansach osobistych?

Systematyczne zakupy kruszcu to zdecydowanie jedna z najlepszych strategii zabezpieczenia własnego majątku. Kupując sztabkę po kawałku, uśredniamy cenę zakupu, kupujemy ją zawsze w tej samej cenie w stosunku do rynku. W ten sposób unikamy tzw. górki.

Regularne zakupy uczą nas także pewnej dyscypliny w zarządzaniu majątkiem, pozwalają ograniczyć impulsywne zakupy, a także kształtują pożyteczne nawyki. Dlatego też sklep Goldsaver.pl wnosi dodatkową wartość na polski rynek złota inwestycyjnego. Pozwala kupować złoto każdemu, niwelując wysoką barierę wejścia, a także kształtuje i utrwala wśród obywateli dobre praktyki w budowaniu osobistych oszczędności.