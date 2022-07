KE nie pracuje nad kolejnym pakietem sankcji

Komisja Europejska przyjęła w piątek projekt nowych sankcji wobec Rosji. Zakłada on zakaz importu rosyjskiego złota i wzmacnia jednocześnie kontrolę eksportu w zakresie produktów podwójnego zastosowania i zaawansowanych technologii. Projekt, aby wejść w życie, będzie musiał zostać zaakceptowany przez państwa członkowskie.

Szefczowicz wyjaśnił w Pradze, gdzie uczestniczył w piątek w nieformalnym posiedzeniu ministrów do spraw europejskich UE, że projekt dostosowuje regulacje unijne do restrykcji proponowanych m.in. przez państwa grupy G7. Powiedział też, że prace nad kolejnym pakietem sankcji będą się toczyć jesienią. Wiceszef KE poinformował zebranych w Pradze ministrów spraw europejskich UE, że Komisja w przyszłym tygodniu zaproponuje sposoby na skoordynowane postępowanie w przypadku przerwania dostaw rosyjskiego gazu i w celu zapewnienia solidarności i ochrony jednolitego rynku. „Nie będziemy zakładnikami Kremla w kwestiach energetycznych”, oświadczył.

Ministrowie do spraw europejskich, czyli Rada do Spraw Ogólnych UE (GAC) rozmawiali także o proponowanej przez Parlament Europejski zmianie zasad wyborów eurodeputowanych. Zdaniem przewodniczącego piątkowym obradom czeskiego ministra Mikulasza Beka nie będzie szybkiego porozumienia w tej sprawie, bo kraje członkowskie potrzebują więcej czasu na wewnętrzną polityczną debatę oraz na dyskusję między sobą. Kraje dzieli np. wprowadzenie tzw. spitzenkandidaten (czyli wyboru głównych kandydatów) przy ustalaniu składu Komisji Europejskiej. Część członków Unii uważa też, że zmiany kolidują z europejskimi traktatami. Zdaniem Beka w GAC nie ma także zgody co do zmian w zasadzie jednomyślnego głosowania w Radzie Europejskiej.