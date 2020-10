KE wyemitowała obligacje o wartości 17 mld euro

UE przyjęła rozporządzenie ws. 100 mld EUR na wsparcie zatrudnienia

Państwa UE przyjęły we wtorek rozporządzenie ws. tymczasowego instrumentu o wartości 100 mld euro, który ma pomóc pracownikom utrzymać miejsca pracy. KE apeluje do stolic, by tak szybko jak to możliwe podpisywały z nią umowy dotyczące gwarancji na pożyczki.