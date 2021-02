Wpisy o dogecoinie na Twitterze miliardera Elona Muska, rapera Snoop Dogga i basisty Kiss, Gene’a Simonsa, pomogły kursowi tej kryptowaluty osiągnąć rekordowy poziomu.

Obecnie dogecoin drożeje o 36,1 proc. do 0,084268 USD. Wcześniej dochodził do 0,087159 USD. Kapitalizacja kryptowaluty wynosi 10,8 mld USD.

W niedzielę Elon Musk napisał na Twitterze: „Who let the Doge out”, parafrazując tytuł popularnej piosenki sprzed 20 lat. Szef Tesli wcześniej wielokrotnie pisał o dogecoinie, kryptowalucie, która powstała dla żartu. Wspomnieli o nim także Snoop Dogg, którego wpis brzmiał “Snoop Doge”, a także weteran amerykańskiego rocka, Gene Simons, który rozważał ile mogli zarobić ludzie, którzy odpowiednio wcześnie kupili dogecoina.

Wzrostowi dogecoina, jak i innych kryptowalut, sprzyja w poniedziałek rekord kursu bitcoina. Przyczyniła się do niego wiadomość, że Tesla, spółka Elona Muska, zainwestowała 1,5 mld USD w najpopularniejszą kryptowalutę. Kurs bitcoina drożał w poniedziałek nawet do 44801 USD. Obecnie rośnie o 15,5 proc. do 43648,16 USD. Kapitalizacja tej kryptowaluty wynosi ponad 812 mld USD.