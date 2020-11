KNF zaostrza kary dla członków zarządów

Sankcje za naruszenie przez spółki wytycznych o oferowaniu instrumentów finansowych grożą też osobom fizycznym.

Zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami szefostwa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach przez nią nadzorowanych są ostrzej karane za naruszenia. W ubiegłym miesiącu nałożyła ona kary pieniężne na czterech członków zarządu dwóch domów maklerskich. Są one wynikiem przejęcia decydującej roli przy oferowaniu instrumentów finansowych przez inne podmioty bez wymaganych uprawnień. Zdaniem Arkadiusza Matusiaka, eksperta ds. odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej w kancelarii Wolf Theiss w Polsce, sankcje te mogą zapowiadać dalsze działania nadzorcze i być podstawą potencjalnych zarzutów z art. 178 ustawy o obrocie instrumentamifinansowymi. Na podstawie tego przepisu wymiar kar może sięgnąć nawet 5 mln zł. Uważa on, że w razie przyszłych naruszeń osób prawnych nadzorowanych przez KNF należy spodziewać się zaostrzenia podejścia do odpowiedzialności osób fizycznych.