Knot z EBC nie wyklucza kolejnych podwyżek stóp

Klaas Knot Stefan Wermuth/Bloomberg

Szef Banku Holandii przyznał, że nie jest przekonany, że prowadzona do tej pory polityka stóp procentowych jest wystarczająca, by zagwarantować sprowadzenie inflacji do celu banku centralnego w rozsądnym czasie.

Inflacja może pozostawać zbyt wysoka przez długi czas i wówczas konieczne będą dalsze podwyżki stóp procentowych – ostrzegł rynki Knot.

Stanowisko bankiera wpisuje się w powszechne oczekiwania związane z niemal pewną podwyżką stóp podczas zaplanowanego na przyszły tydzień posiedzenia EBC oraz mocno prawdopodobną kolejną w lipcu.

Knot, który uważany jest za jednego z najbardziej jastrzębich przedstawicieli władz monetarnych strefy euro, już wcześniej deklarował, że rozważa i jest otwarty na ewentualną podwyżkę stawek również we wrześniu.

W opinii decydenta, obecnie na europejskim rynku obserwuje się skutki drugiej rundy wyższych kosztów energii. Powoduje to, że znacznie trudniej będzie obniżyć dynamikę wzrostu cen konsumpcyjnych do docelowego poziomu EBC na pułapie 2 proc.