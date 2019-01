Koleją podróżowało ponad 300 mln pasażerów

Liczba pasażerów podróżujących koleją w 2018 r. może przekroczyć 300 mln - ocenił Urząd Transportu Kolejowego.

Dodano, że od początku stycznia ubiegłego roku do końca listopada 2018 r. koleją podróżowało blisko 284,6 mln osób, czyli o prawie 2 proc. więcej niż rok wcześniej.



"Ponad 27 mln pasażerów podróżowało koleją w listopadzie 2018 r. To o ponad 2,5 mln więcej niż przed rokiem. W drugiej połowie roku w każdym miesiącu wyniki były lepsze niż w 2017 r. Dlatego można szacować, że liczba pasażerów w tym roku przekroczy 300 mln" - poinformował Urząd.



Więcej osób niż w listopadzie 2018 podróżowało koleją tylko w październiku. "To wyjątkowy wynik, ponieważ w ostatnich latach listopad nie był miesiącem, w którym podróżni tak chętnie korzystali z usług kolei. Pierwsze półrocze 2018 r. było zbliżone do wyników z 2017 r. Znaczący wzrost obserwowany jest w drugiej połowie roku" - zauważa UTK.



Średnia odległość przejazdu pasażera w listopadzie wyniosła 62 km - to wynik podobny do roku poprzedniego.



Pod względem przewiezionych pasażerów od stycznia ubiegłego roku do końca listopada najwięcej podróżnych skorzystało z usług Przewozów Regionalnych. Udział tego przewoźnika w rynku wyniósł 26,2 proc. Na drugim miejscu uplasowały się Koleje Mazowieckie z 19,2-proc. udziałem. Trzecie miejsce należy do PKP Intercity z udziałem na poziomie blisko 15 proc.