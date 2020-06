PGNiG: Gazprom złożył skargę na wynik arbitrażu

Gazprom złożył skargę na wyrok arbitrażu w sporze z PGNiG - podała we wtorek polska spółka. Według PGNiG, skarga trafiła do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, jednak w ocenie polskiej spółki podstawy, by żądać uchylenia wyroku arbitrażu, nie istnieją.