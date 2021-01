Professional Holding Corp. ogłosił, że nie będzie dłużej świadczył usług spółce prezydenta Donalda Trumpa.

Decyzja wiąże się z wydarzeniami, do których doszło 6 stycznia w Waszyngtonie. Podczas protestu zwolenników Donalda Trumpa wdarli się oni do Kongresu USA. Skutkiem rozruchów było pięć ofiar śmiertelnych. Niektórzy obwiniają prezydenta USA o przyczynienie się do eskalacji wydarzeń.