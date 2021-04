Kolejny rekord kursu palladu, 3 tys. USD coraz bliżej

Pallad nadal drożeje w związku ze spodziewanym wzrostem popytu przy ograniczonej podaży, informuje Reuters.

- Oczekujemy, że popyt będzie wyższy niż podaż przez wiele lat – powiedział agencji Phillip Streible, główny strateg Blue Line Futures w Chicago. – Jest wielkie ciśnienie na reformy chroniące środowisko, wszystkie kraje to zapowiadają, spółki idą coraz mocniej w stronę zielonej energii i obniżenia emisji, a skutecznym sposobem aby to zrobić jest przejście na konwertery katalityczne i auta elektryczne. To oznacza wielki popyt na pallad, platynę i miedź – dodał.