Konta Robinhooda zostały splądrowane

Robinhood, właściciel bardzo popularnej aplikacji, która zrewolucjonizowała handel na rynkach kapitałowych w USA ma poważne problemy. Jego klienci uważają, że firma pozbawiła ich zainwestowanych środków podejrzewając, że być może wcale nie chodzi o atak hakerski.

Agencja Bloomberg przybliża historie kilku klientów platformy, którzy zarzucają firmie brak odpowiedniej reakcji po zgłoszeniu podejrzanych działań na ich kontach, w tym wyciągnięcia środków. Część transferów miała trafić na konta innego fintechu, brytyjskiego Revoluta, który poszerzył swoją działalność o Stany Zjednoczone.

Twierdzą, że w swojej opinii, nie doszło do wykradzenia haseł do kont mailowych, z którymi powiązane były konta w Robinhood. Zaprzeczają też by stali się obiektem ataku pishingowego.

Waszyngtońska prawniczka Soraya Bagherii stwierdziła, że jest pewna, że jej hasło Robinhood jest unikalne dla wszystkich innych, w tym jej adresu e-mail. Nie wierzy, że podobnie jak inni klienci została oszukana przez oszustwa phishingowe lub złośliwe oprogramowanie. Pokrzywdzeni podkreślają, że używają tego samego adresu e-mail dla Robinhood i innych kont, a problem dotyczy tylko Robinhood.

Klientów szczególnie denerwuje zachowawcza postawa Robinhood i praktycznie brak kontaktu z operatorem platformy. Brakuje m.in. telefonu alarmowego w razie zauważenia podejrzanych działań na koncie. Wysyłane emaile spotykają się z rutynową odpowiedzią, że

…sprawa będzie badana i analizowana, co może zając nawet kilka tygodni”. Call centre, mimo zapewnień o zwiększeniu liczby pracowników, jest – zdaniem pokrzywdzonych – praktycznie niedostępne.

Sprawa została zgłoszona również do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ale na razie nie doczekano się działań ze strony nadzorcy rynku.

Robinhood to firma powstała przed siedmioma laty w kalifornijskim Menlo Park. Przez pewien okres była najwięcej wartym fintechem w Stanach Zjednoczonych. Firma pozwala drobnym inwestorom handlować na giełdach, nie pobierając z tego tytułu prowizji. Szczególnie stała się popularna po wybuchu pandemii koronawirusa, kiedy to wielu ludzi, w tym z młodego pokolenia pozostając w domach chciało dorobić sobie na inwestowaniu. Robinhood chwalił się, że w tym okresie liczba klientów zwiększyła się ponad dwukrotnie.

W połowie sierpnia, po ostatniej rundzie finansowania Robinhood Financial został wyceniony na 11,2 mld USD, czyli o 2,6 mld USD wyżej niż w lipcu.