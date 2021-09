Kontenerowy gigant w rok zyska tyle co przez 9 lat

A.P. Moller-Maersk A/S zmierza do zakończenia roku zyskiem równym łącznemu wynikowi spółki z poprzednich dziewięciu lat. Będzie to również najwyższy zysk osiągnięty kiedykolwiek przez duńską firmę.

Zysk netto największego morskiego przewoźnika kontenerowego wyniesie w tym roku ok. 16,2 mld USD, wynika z uśrednionych prognoz siedmiu analityków. To trzy razy wyższy zysk od najwyższego osiągniętego przez Maersk w 2014 roku i ponad dwa razy wyższy od wyniku z 2020 roku koncernu farmaceutycznego Novo Nordisk, najwięcej wartej duńskiej spółki.